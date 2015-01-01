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Теннис новости
9 марта
21:47 /
Теннис
TAG Heuer прекратил сотрдуничество с Шараповой
21:25 /
Теннис
Шарапова сделала сенсационное заявление: я принимала допинг, простите меня
8 октября
19:00 /
Теннис
Свитолина и Долгополов намерены повеселиться и получить удовольствие от Кубка Хопмана
17:36 /
Теннис
Кубок Хопмана-2016. Долгополов и Свитолина сыграют за Украину
22 сентября
18:06 /
Теннис
Илья Марченко: Фаны Литвы говорили нам гадости на русском
23 августа
18:48 /
Теннис
Александр Долгополов: Чувствовал, что нахожусь на своем месте и могу обыграть Джоковича
9 июля
18:26 /
Теннис
Сергей Стаховский: Шуфричу я советую близко не подходить. Аморальное существо
8 июля
15:55 /
Теннис
Сергей Стаховский: В костяке топ-100 геев точно нет, а в WTA-туре почти каждая вторая теннисистка – лесбиянка
6 июля
17:39 /
Теннис
Сын Андрея Шевченко - победитель детского теннисного турнира
22 мая
10:26 /
Теннис
Стаховский: когда я слышу где-то русскую речь, она у меня идет в штыки
13 февраля
17:20 /
Теннис
14 февраля может стать днем помолвки Шараповой и Димитрова
6 июня
14:20 /
Теннис
Федерация тенниса Украины отменила крупнейший турнир в стране
29 апреля
15:59 /
Теннис
Роман Радека Штепанека и Петры Квитовой окончен
31 января
10:05 /
Теннис
Мария Шарапова аккредитирована на Олимпиаду в Сочи
28 января
22:01 /
Теннис
WTA, Паттайя: Финалистки Australian Open, пара Макарова/Веснина, уступили в первом круге турнира
21:54 /
Теннис
Кубок Дэвиса: Кравчук сыграет вместо Кузнецова за сборную России
21:13 /
Теннис
WTA: Россиянка Кудрявцева вышла во второй круг на турнире в Паттайя
27 января
11:16 /
Теннис
WTA Париж: Удача отвернулась от Марины Заневской
10:52 /
Теннис
Поражение в четвертом круге Astralian Open отбросило Марию Шарапову на пятую строчку рейтинга WTA
26 января
09:51 /
Теннис
Ольга Савчук пробилась во второй раунд квалификации на турнире WTA в Тайланде
4 января
18:35 /
Теннис
Кубок Хопмана. Цонга и Корне принесли сборной Франции первую победу в истории
29 декабря
14:21 /
Теннис
Александр Недовесов откровенно о смене гражданства: В Украине я никого не интересовал
18 декабря
20:40 /
Теннис
Названы лучшие теннисисты 2013 года
12 декабря
11:51 /
Теннис
Тренер двух лучших теннисисток мира пропал без вести
30 ноября
22:25 /
Теннис
Новак Джокович: Роджер Федерер все еще способен выиграть турнир Большого шлема
21:34 /
Теннис
Серена Уильямс: Мы с Венус добавили теннису большую страсть, мы принесли в игру стиль и моду
26 ноября
19:10 /
Теннис
Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом за всю историю Испании
25 ноября
16:30 /
Теннис
Новак Джокович: Теннис спас мне жизнь
22 ноября
17:21 /
Теннис
Серена Уильямс - лучшая теннисистка по итогам 2013 года
17:06 /
Теннис
Роджер Федерер: Рад, что мое тело все еще способно на такие нагрузки
10:33 /
Теннис
Джон Иснер: Проблему можно решить без вмешательства хирурга
09:54 /
Теннис
Энди Маррей: Надеюсь, что смогу снова вернуться на корт
20 ноября
16:30 /
Теннис
Илья Марченко в четвертьфинале турнира в Тюмени
17 ноября
10:45 /
Теннис
Мария Шарапова - самая высокооплачиваемая спортсменка мира
14 ноября
19:45 /
Теннис
Первая победа Александра Недовесова в Сан-Паулу
23 октября
11:12 /
Теннис
Валенсия (АТР). Жиль Симон не смог пройти первый круг
10:56 /
Теннис
Базель (АТР). Андреас Сеппи и Станислас Вавринка не прошли первый круг
18 октября
20:35 /
Теннис
Агент Марии Шараповой опроверг информацию о беременности теннисистки
18:23 /
Теннис
Мария Шарапова ждет ребенка от Григора Димитрова
17 октября
20:20 /
Теннис
Mercedes-Benz – официальный спонсор Barclays ATP World Tour Finals 2013
18:41 /
Теннис
Принц Уильям наградит Энди Маррея орденом Британской империи
14 октября
17:41 /
Теннис
Светлана Кузнецова на старте турнира обыграла украинку Лесю Цуренко
4 октября
14:30 /
Теннис
Марию Шарапову будет тренировать бывший регбист
26 сентября
19:10 /
Теннис
На "Кубке Кремля" будет разыграно более 1,5 миллиона долларов
12 сентября
14:30 /
Теннис
Анна Курникова: Люди всегда говорили, что я слишком активна вне корта
6 сентября
15:15 /
Теннис
Дмитрий Турсунов: России нужно забыть о завтрашнем дне и думать, что будет через пять, десять, пятнадцать лет
16 августа
23:39 /
Теннис
Мария Шарапова не выдержала методов Джимми Коннорса
18:45 /
Теннис
Роджер Федерер: Решение Бартоли кажется неожиданным
6 августа
10:40 /
Теннис
Мария Шарапова - самая высокооплачиваемая спортсменка по версии журнал Forbes
29 июля
12:20 /
Теннис
Дмитрий Поляков: Свитолина и сестры Киченок обрадовали весь украинский теннис
14 июля
11:30 /
Теннис
Теннисиста Робина Хасе угрожают убить его же болельщики
13 июля
14:55 /
Теннис
Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Мария Шарапова - самые богатые теннисисты планеты
3 июля
16:12 /
Теннис
Федерер выступит на турнире в Гамбурге
16 июня
23:40 /
Теннис
Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом в истории Испании
25 мая
12:40 /
Теннис
Мария Шарапова подарила своему парню роскошный кабриолет
6 мая
16:33 /
Теннис
Отец Томича отправил в нокаут спарринг-партнера сына
15 апреля
11:55 /
Теннис
В Москве пройдет презентация конфет Шараповой
8 апреля
22:00 /
Теннис
Мария Шарапова в тройке лучших теннисистох мира
7 апреля
23:41 /
Теннис
Чарльстон. Серена Уильямс завоевала третий титул в сезоне
5 апреля
23:53 /
Теннис
Кубок Дэвиса. Паритет в противостоянии Аргентины и Франции
1 апреля
17:00 /
Теннис
В Мариуполе прошел крупнейший теннисный турнир Хрустальная ракетка
22 марта
14:30 /
Теннис
Экс-первую ракетку мира обвиняют в избиении своего бойфренда
18 марта
17:47 /
Теннис
Бойфренд Виктории Азаренко RedFoo сыграет в отборе к US Open-2013
17 марта
10:50 /
Теннис
Илья Марченко не смог выйти в финал турнира в Далласе
7 марта
22:10 /
Теннис
Шамиль Тарпищев: Допинг не является проблемой для современного тенниса
28 февраля
11:10 /
Теннис
Энди Роддик обманут благотворительной организацией
25 февраля
14:40 /
Теннис
Энди Маррей скупает недвижимость в Шотландии
19 февраля
16:15 /
Теннис
Проигравшие на тотализаторе угрожают канадской теннисистке расправой
8 февраля
10:03 /
Теннис
Надаль и Монако продолжили успешное выступление в парном турнире Винья-дель-Мар
30 января
14:37 /
Теннис
В Федерации тенниса Украины полыхает скандал
29 января
20:20 /
Теннис
Президента ФТУ Сергея Мошака призывают уйти в отставку
19:50 /
Теннис
Заявление Андрея Медведева о скандале на внеочередной конференции Федерации тенниса Украины
19:20 /
Теннис
Заявление Юрия Сапронова о скандале на внеочередной конференции Федерации тенниса Украины
27 января
17:56 /
Теннис
Официально: Сергей Лашкул покидает Федерацию тенниса Украины
17:35 /
Теннис
Мошак и Долгополов договорились: Лашкул уходит из Федерации тенниса Украины
26 января
18:00 /
Теннис
Сергей Мошак возглавил Федерацию тенниса Украины
24 января
10:20 /
Теннис
Первый турнир ДАТЛ в Донецке: путь на Альянс Оупен
20 января
23:59 /
Теннис
Умерла известная американская теннисистка
11 января
16:16 /
Теннис
Марию Шарапову можно будет попробовать на вкус
10 января
13:45 /
Теннис
Росс Хатчинс: Энди Маррей поддержал меня в борьбе с раком
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новости
TAG Heuer прекратил сотрдуничество с Шараповой
Производитель швейцарских часов TAG Heuer решил не продлевать контракт с российской теннисисткой Марией Шараповой, которая недавно призналась в употреблении допинга.
09.03 /
Теннис
Илья Марченко: Фаны Литвы говорили нам гадости на русском
Украинец Илья Марченко рассказал о матче Кубка Дэвиса Литва — Украина.
22.09 /
Теннис
US Open. Новак Джокович берет главный трофей турнира
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира Большого шлема US Open.
14.09 /
US Open
Флавия Пеннетта выиграла US Open-2015 и завершила карьеру
Победительницей US Open-2015 в женском одиночном разряде стала итальянка Флавия Пеннетта, которая в решающем поединке обыграла свою соотечественницу Роберту Винчи.
13.09 /
US Open
Федерер обыграл Джоковича на турнире в Цинциннати, не позволив ему собрать "Золотой Мастерс"
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал уверенную победу над сербом Новаком Джоковичем в финальном поединке турнира серии ATP в Цинциннати.
24.08 /
ATP
Александр Долгополов: Чувствовал, что нахожусь на своем месте и могу обыграть Джоковича
Полуфиналист «Мастерса» в Цинциннати Александр Долгополов (Q), уступивший Новаку Джоковичу (1) 6:4, 6:7, 2:6, прокомментировал поражение в матче, на тай-брейке которого был в одном очке от матчбола.
23.08 /
Теннис
Монреаль (ATP). Маррей взял титул, впервые за два года обыграв Джоковича
Британский теннисист Энди Маррей стал победителем турнира серии Мастерс в Монреале.
17.08 /
ATP
Новак Джокович: На трибунах кто-то траву курит – уже я сейчас окосею
Первая ракетка мира Новак Джокович по ходу своего полуфинала «Мастерса» в Монреале против Жереми Шарди пожаловался судье на вышке на запах марихуаны с трибун.
16.08 /
ATP
Джокович победил Федерера и завоевал третий в карьере титул на Уимблдоне
Первая ракетка мира Новак Джокович завоевал третий в карьере титул на Уимблдоне.
12.07 /
Wimbledon
Серена Уильямс в 6-й раз в карьере выиграла Уимблдон
Первая ракетка мира американка Серена Уильямс в 6-й раз в своей карьере выиграла Уимблдон.
12.07 /
Wimbledon
Уимблдон (ATP). Джокович и Федерер разыграют очередной титул
На Уимблдоне-2015 определились финалисты в мужском одиночном разряде.
11.07 /
Wimbledon
Сергей Стаховский: Шуфричу я советую близко не подходить. Аморальное существо
Украинский теннисист Сергей Стаховский высказал свое мнение о голосовании владельца «Говерлы» Нестора Шуфрича на парламентской ассамблее ОБСЕ.
09.07 /
Теннис
Сергей Стаховский: В костяке топ-100 геев точно нет, а в WTA-туре почти каждая вторая теннисистка – лесбиянка
Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что в топ-100 рейтинга ATP нет представителей сексуальных меньшинств.
08.07 /
Теннис
Уимблдон (ATP). Долгополов проиграл Карловичу в 5-сетовом триллере
Украинский теннисист Александр Долгополов покидает Уимблдон-2015.
03.07 /
Wimbledon
Уимблдон-2015 (ATP). Долгополову достался Эдмунд, Стаховскому - Чорич
Украинцы Сергей Стаховский и Александр Долгополов узнали своих соперников по стартовым раунда Уимблдона-2015.
26.06 /
Wimbledon
ATP
Шанхай (ATP). Джокович ожидаемо побеждает Цонгу в финале
18.10 /
ATP
Пекин (ATP). Титул разыграют Джокович и Надаль
11.10 /
ATP
Вавринка выиграл турнир в Токио
11.10 /
ATP
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WTA
Тяньцзинь (WTA). Радванска отдала Ковинич всего 3 гейма в финале
18.10 /
WTA
Пекин (WTA). Элина Свитолина проиграла россиянке
06.10 /
WTA
Гуанчжоу (WTA). Янкович отдала Аллертовой всего два гейма в финале
26.09 /
WTA
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Australian Open
Рафаэль Надаль: У меня есть месяц, чтобы набрать свою лучшую форму
19.11 /
Australian Open
Рафаэль Надаль: Станислас Вавринка показал отличный теннис и заслужил чемпионский титул
26.01 /
Australian Open
Станислас Вавринка: Рафаэль Надаль - великий чемпион
26.01 /
Australian Open
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Roland Garros
Роллан Гаррос. Вавринка творит сенсацию в финале с Джоковичем
08.06 /
Roland Garros
Ролан Гаррос. Серена Уильямс завоевала 20-й "Большой шлем" в карьере
07.06 /
Roland Garros
Ролан Гаррос. Вавринка пробивается в финал турнира
05.06 /
Roland Garros
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Wimbledon
Джокович победил Федерера и завоевал третий в карьере титул на Уимблдоне
12.07 /
Wimbledon
Уимблдон-2015. Хингис и Мирза победили в женском парном разряде, Рожер и Текау - в мужском
12.07 /
Wimbledon
Серена Уильямс - Гарбинье Мугуруса. Видеообзор финала Уимблдона-2015
12.07 /
Wimbledon
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US Open
US Open. Новак Джокович берет главный трофей турнира
14.09 /
US Open
US Open. Маю и Эрбер берут парный титул
13.09 /
US Open
Флавия Пеннетта выиграла US Open-2015 и завершила карьеру
13.09 /
US Open
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Кубок Дэвиса
Кубок Дэвиса. Украина и Литва обменялись победами
19.09 /
Кубок Дэвиса
Кубок Дэвиса. Стаховский и Долгополов не сыграют за Украину против Литвы
08.09 /
Кубок Дэвиса
Кубок Дэвиса. Победа Долгополова, фиаско Стаховского
18.07 /
Кубок Дэвиса
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Кубок Федерации
Шарапова пожертвует сборной России ради одиночного турнира
13.02 /
Кубок Федерации
Кубок Федерации. Петра Квитова принесла Чехии победу в финале
09.11 /
Кубок Федерации
Кубок Федерации. Финал. Чехия - в шаге от победы
09.11 /
Кубок Федерации
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