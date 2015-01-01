Теннис новости

9 марта
21:47 / Теннис
TAG Heuer прекратил сотрдуничество с Шараповой
21:25 / Теннис
Шарапова сделала сенсационное заявление: я принимала допинг, простите меня
8 октября
19:00 / Теннис
Свитолина и Долгополов намерены повеселиться и получить удовольствие от Кубка Хопмана
17:36 / Теннис
Кубок Хопмана-2016. Долгополов и Свитолина сыграют за Украину
22 сентября
18:06 / Теннис
Илья Марченко: Фаны Литвы говорили нам гадости на русском
23 августа
18:48 / Теннис
Александр Долгополов: Чувствовал, что нахожусь на своем месте и могу обыграть Джоковича
9 июля
18:26 / Теннис
Сергей Стаховский: Шуфричу я советую близко не подходить. Аморальное существо
8 июля
15:55 / Теннис
Сергей Стаховский: В костяке топ-100 геев точно нет, а в WTA-туре почти каждая вторая теннисистка – лесбиянка
6 июля
17:39 / Теннис
Сын Андрея Шевченко - победитель детского теннисного турнира
22 мая
10:26 / Теннис
Стаховский: когда я слышу где-то русскую речь, она у меня идет в штыки
13 февраля
17:20 / Теннис
14 февраля может стать днем помолвки Шараповой и Димитрова
6 июня
14:20 / Теннис
Федерация тенниса Украины отменила крупнейший турнир в стране
29 апреля
15:59 / Теннис
Роман Радека Штепанека и Петры Квитовой окончен
31 января
10:05 / Теннис
Мария Шарапова аккредитирована на Олимпиаду в Сочи
28 января
22:01 / Теннис
WTA, Паттайя: Финалистки Australian Open, пара Макарова/Веснина, уступили в первом круге турнира
21:54 / Теннис
Кубок Дэвиса: Кравчук сыграет вместо Кузнецова за сборную России
21:13 / Теннис
WTA: Россиянка Кудрявцева вышла во второй круг на турнире в Паттайя
27 января
11:16 / Теннис
WTA Париж: Удача отвернулась от Марины Заневской
10:52 / Теннис
Поражение в четвертом круге Astralian Open отбросило Марию Шарапову на пятую строчку рейтинга WTA
26 января
09:51 / Теннис
Ольга Савчук пробилась во второй раунд квалификации на турнире WTA в Тайланде
4 января
18:35 / Теннис
Кубок Хопмана. Цонга и Корне принесли сборной Франции первую победу в истории
29 декабря
14:21 / Теннис
Александр Недовесов откровенно о смене гражданства: В Украине я никого не интересовал
18 декабря
20:40 / Теннис
Названы лучшие теннисисты 2013 года
12 декабря
11:51 / Теннис
Тренер двух лучших теннисисток мира пропал без вести
30 ноября
22:25 / Теннис
Новак Джокович: Роджер Федерер все еще способен выиграть турнир Большого шлема
21:34 / Теннис
Серена Уильямс: Мы с Венус добавили теннису большую страсть, мы принесли в игру стиль и моду
26 ноября
19:10 / Теннис
Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом за всю историю Испании
25 ноября
16:30 / Теннис
Новак Джокович: Теннис спас мне жизнь
22 ноября
17:21 / Теннис
Серена Уильямс - лучшая теннисистка по итогам 2013 года
17:06 / Теннис
Роджер Федерер: Рад, что мое тело все еще способно на такие нагрузки
10:33 / Теннис
Джон Иснер: Проблему можно решить без вмешательства хирурга
09:54 / Теннис
Энди Маррей: Надеюсь, что смогу снова вернуться на корт
20 ноября
16:30 / Теннис
Илья Марченко в четвертьфинале турнира в Тюмени
17 ноября
10:45 / Теннис
Мария Шарапова - самая высокооплачиваемая спортсменка мира
14 ноября
19:45 / Теннис
Первая победа Александра Недовесова в Сан-Паулу
23 октября
11:12 / Теннис
Валенсия (АТР). Жиль Симон не смог пройти первый круг
10:56 / Теннис
Базель (АТР). Андреас Сеппи и Станислас Вавринка не прошли первый круг
18 октября
20:35 / Теннис
Агент Марии Шараповой опроверг информацию о беременности теннисистки
18:23 / Теннис
Мария Шарапова ждет ребенка от Григора Димитрова
17 октября
20:20 / Теннис
Mercedes-Benz – официальный спонсор Barclays ATP World Tour Finals 2013
18:41 / Теннис
Принц Уильям наградит Энди Маррея орденом Британской империи
14 октября
17:41 / Теннис
Светлана Кузнецова на старте турнира обыграла украинку Лесю Цуренко
4 октября
14:30 / Теннис
Марию Шарапову будет тренировать бывший регбист
26 сентября
19:10 / Теннис
На "Кубке Кремля" будет разыграно более 1,5 миллиона долларов
12 сентября
14:30 / Теннис
Анна Курникова: Люди всегда говорили, что я слишком активна вне корта
6 сентября
15:15 / Теннис
Дмитрий Турсунов: России нужно забыть о завтрашнем дне и думать, что будет через пять, десять, пятнадцать лет
16 августа
23:39 / Теннис
Мария Шарапова не выдержала методов Джимми Коннорса
18:45 / Теннис
Роджер Федерер: Решение Бартоли кажется неожиданным
6 августа
10:40 / Теннис
Мария Шарапова - самая высокооплачиваемая спортсменка по версии журнал Forbes
29 июля
12:20 / Теннис
Дмитрий Поляков: Свитолина и сестры Киченок обрадовали весь украинский теннис
14 июля
11:30 / Теннис
Теннисиста Робина Хасе угрожают убить его же болельщики
13 июля
14:55 / Теннис
Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Мария Шарапова - самые богатые теннисисты планеты
3 июля
16:12 / Теннис
Федерер выступит на турнире в Гамбурге
16 июня
23:40 / Теннис
Рафаэль Надаль признан лучшим спортсменом в истории Испании
25 мая
12:40 / Теннис
Мария Шарапова подарила своему парню роскошный кабриолет
6 мая
16:33 / Теннис
Отец Томича отправил в нокаут спарринг-партнера сына
15 апреля
11:55 / Теннис
В Москве пройдет презентация конфет Шараповой
8 апреля
22:00 / Теннис
Мария Шарапова в тройке лучших теннисистох мира
7 апреля
23:41 / Теннис
Чарльстон. Серена Уильямс завоевала третий титул в сезоне
5 апреля
23:53 / Теннис
Кубок Дэвиса. Паритет в противостоянии Аргентины и Франции
1 апреля
17:00 / Теннис
В Мариуполе прошел крупнейший теннисный турнир Хрустальная ракетка
22 марта
14:30 / Теннис
Экс-первую ракетку мира обвиняют в избиении своего бойфренда
18 марта
17:47 / Теннис
Бойфренд Виктории Азаренко RedFoo сыграет в отборе к US Open-2013
17 марта
10:50 / Теннис
Илья Марченко не смог выйти в финал турнира в Далласе
7 марта
22:10 / Теннис
Шамиль Тарпищев: Допинг не является проблемой для современного тенниса
28 февраля
11:10 / Теннис
Энди Роддик обманут благотворительной организацией
25 февраля
14:40 / Теннис
Энди Маррей скупает недвижимость в Шотландии
19 февраля
16:15 / Теннис
Проигравшие на тотализаторе угрожают канадской теннисистке расправой
8 февраля
10:03 / Теннис
Надаль и Монако продолжили успешное выступление в парном турнире Винья-дель-Мар
30 января
14:37 / Теннис
В Федерации тенниса Украины полыхает скандал
29 января
20:20 / Теннис
Президента ФТУ Сергея Мошака призывают уйти в отставку
19:50 / Теннис
Заявление Андрея Медведева о скандале на внеочередной конференции Федерации тенниса Украины
19:20 / Теннис
Заявление Юрия Сапронова о скандале на внеочередной конференции Федерации тенниса Украины
27 января
17:56 / Теннис
Официально: Сергей Лашкул покидает Федерацию тенниса Украины
17:35 / Теннис
Мошак и Долгополов договорились: Лашкул уходит из Федерации тенниса Украины
26 января
18:00 / Теннис
Сергей Мошак возглавил Федерацию тенниса Украины
24 января
10:20 / Теннис
Первый турнир ДАТЛ в Донецке: путь на Альянс Оупен
20 января
23:59 / Теннис
Умерла известная американская теннисистка
11 января
16:16 / Теннис
Марию Шарапову можно будет попробовать на вкус
10 января
13:45 / Теннис
Росс Хатчинс: Энди Маррей поддержал меня в борьбе с раком
Все новости

TAG Heuer прекратил сотрдуничество с Шараповой

Производитель швейцарских часов TAG Heuer решил не продлевать контракт с российской теннисисткой Марией Шараповой, которая недавно призналась в употреблении допинга.
09.03 / Теннис

Илья Марченко: Фаны Литвы говорили нам гадости на русском

Илья Марченко
Украинец Илья Марченко рассказал о матче Кубка Дэвиса Литва — Украина.
22.09 / Теннис

US Open. Новак Джокович берет главный трофей турнира

Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира Большого шлема US Open.
14.09 / US Open

Флавия Пеннетта выиграла US Open-2015 и завершила карьеру

флавия пеннетта, us open
Победительницей US Open-2015 в женском одиночном разряде стала итальянка Флавия Пеннетта, которая в решающем поединке обыграла свою соотечественницу Роберту Винчи.
13.09 / US Open

Федерер обыграл Джоковича на турнире в Цинциннати, не позволив ему собрать "Золотой Мастерс"

роджер федерер, новак джокович
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал уверенную победу над сербом Новаком Джоковичем в финальном поединке турнира серии ATP в Цинциннати.
24.08 / ATP

Александр Долгополов: Чувствовал, что нахожусь на своем месте и могу обыграть Джоковича

Александр Долгополов, новак джокович
Полуфиналист «Мастерса» в Цинциннати Александр Долгополов (Q), уступивший Новаку Джоковичу (1) 6:4, 6:7, 2:6, прокомментировал поражение в матче, на тай-брейке которого был в одном очке от матчбола.
23.08 / Теннис

Монреаль (ATP). Маррей взял титул, впервые за два года обыграв Джоковича

энди маррей, турнир в монреале, новак джокович
Британский теннисист Энди Маррей стал победителем турнира серии Мастерс в Монреале.
17.08 / ATP

Новак Джокович: На трибунах кто-то траву курит – уже я сейчас окосею

новак джокович
Первая ракетка мира Новак Джокович по ходу своего полуфинала «Мастерса» в Монреале против Жереми Шарди пожаловался судье на вышке на запах марихуаны с трибун.
16.08 / ATP

Джокович победил Федерера и завоевал третий в карьере титул на Уимблдоне

новак джокович, уимблдон, роджер федерер
Первая ракетка мира Новак Джокович завоевал третий в карьере титул на Уимблдоне.
12.07 / Wimbledon

Серена Уильямс в 6-й раз в карьере выиграла Уимблдон

серена уильямс, гарбин мугуруса, уимблдон
Первая ракетка мира американка Серена Уильямс в 6-й раз в своей карьере выиграла Уимблдон.
12.07 / Wimbledon

Уимблдон (ATP). Джокович и Федерер разыграют очередной титул

роджер федерер, уимблдон, новак джокович
На Уимблдоне-2015 определились финалисты в мужском одиночном разряде.
11.07 / Wimbledon

Сергей Стаховский: Шуфричу я советую близко не подходить. Аморальное существо

Украинский теннисист Сергей Стаховский высказал свое мнение о голосовании владельца «Говерлы» Нестора Шуфрича на парламентской ассамблее ОБСЕ.
09.07 / Теннис

Сергей Стаховский: В костяке топ-100 геев точно нет, а в WTA-туре почти каждая вторая теннисистка – лесбиянка

сергей стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что в топ-100 рейтинга ATP нет представителей сексуальных меньшинств.
08.07 / Теннис

Уимблдон (ATP). Долгополов проиграл Карловичу в 5-сетовом триллере

александр долгополов, иво карлович, уимблдон
Украинский теннисист Александр Долгополов покидает Уимблдон-2015.
03.07 / Wimbledon

Уимблдон-2015 (ATP). Долгополову достался Эдмунд, Стаховскому - Чорич

александр долгополов, уимблдон, сергей стаховский
Украинцы Сергей Стаховский и Александр Долгополов узнали своих соперников по стартовым раунда Уимблдона-2015.
26.06 / Wimbledon 

				

		                                

                                    
ATP

                                    

                                        

                                                теннис, tennis, большой теннис, теннисисты, теннисистки, новости тенниса, федерация тенниса, теннисный турнир, гейм, сет, Большой шлем, Чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира по теннису                                            

                                              
                                        
                                             
                                            Шанхай (ATP). Джокович ожидаемо побеждает Цонгу в финале
                                            18.10 /
                                            ATP
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Пекин (ATP). Титул разыграют Джокович и Надаль
                                            11.10 /
                                            ATP
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Вавринка выиграл турнир в Токио
                                            11.10 /
                                            ATP
                                        

                                                                                
                                        Все новости
                                    

                                    

                                     

                                     
              		                                

                                    
WTA

                                    

                                        

                                                теннис, tennis, большой теннис, теннисисты, теннисистки, новости тенниса, федерация тенниса, теннисный турнир, гейм, сет, Большой шлем, Чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира по теннису                                            

                                              
                                        
                                             
                                            Тяньцзинь (WTA). Радванска отдала Ковинич всего 3 гейма в финале
                                            18.10 /
                                            WTA
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Пекин (WTA). Элина Свитолина проиграла россиянке
                                            06.10 /
                                            WTA
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Гуанчжоу (WTA). Янкович отдала Аллертовой всего два гейма в финале
                                            26.09 /
                                            WTA
                                        

                                                                                
                                        Все новости
                                    

                                    

                                     

                                 		

		    
              				

		                                

                                    
Australian Open

                                    

                                        

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                                            Рафаэль Надаль: У меня есть месяц, чтобы набрать свою лучшую форму
                                            19.11 /
                                            Australian Open
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Рафаэль Надаль: Станислас Вавринка показал отличный теннис и заслужил чемпионский титул
                                            26.01 /
                                            Australian Open
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Станислас Вавринка: Рафаэль Надаль - великий чемпион
                                            26.01 /
                                            Australian Open
                                        

                                                                                
                                        Все новости
                                    

                                    

                                     

                                     
              		                                

                                    
Roland Garros

                                    

                                        

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                                            Роллан Гаррос. Вавринка творит сенсацию в финале с Джоковичем
                                            08.06 /
                                            Roland Garros
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Ролан Гаррос. Серена Уильямс завоевала 20-й "Большой шлем" в карьере
                                            07.06 /
                                            Roland Garros
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Ролан Гаррос. Вавринка пробивается в финал турнира
                                            05.06 /
                                            Roland Garros
                                        

                                                                                
                                        Все новости
                                    

                                    

                                     

                                 		

		    
              				

		                                

                                    
Wimbledon

                                    

                                        

                                                теннис, tennis, большой теннис, теннисисты, теннисистки, новости тенниса, федерация тенниса, теннисный турнир, гейм, сет, Большой шлем, Чемпионат России, чемпионат Европы, чемпионат мира по теннису                                            

                                              
                                        
                                             
                                            Джокович победил Федерера и завоевал третий в карьере титул на Уимблдоне
                                            12.07 /
                                            Wimbledon
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Уимблдон-2015. Хингис и Мирза победили в женском парном разряде, Рожер и Текау - в мужском
                                            12.07 /
                                            Wimbledon
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Серена Уильямс - Гарбинье Мугуруса. Видеообзор финала Уимблдона-2015
                                            12.07 /
                                            Wimbledon
                                        

                                                                                
                                        Все новости
                                    

                                    

                                     

                                     
              		                                

                                    
US Open

                                    

                                        

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                                            US Open. Новак Джокович берет главный трофей турнира
                                            14.09 /
                                            US Open
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            US Open. Маю и Эрбер берут парный титул
                                            13.09 /
                                            US Open
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Флавия Пеннетта выиграла US Open-2015 и завершила карьеру
                                            13.09 /
                                            US Open
                                        

                                                                                
                                        Все новости
                                    

                                    

                                     

                                 		

		    
              				

		                                

                                    
Кубок Дэвиса

                                    

                                        

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                                            Кубок Дэвиса. Украина и Литва обменялись победами
                                            19.09 /
                                            Кубок Дэвиса
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Кубок Дэвиса. Стаховский и Долгополов не сыграют за Украину против Литвы
                                            08.09 /
                                            Кубок Дэвиса
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Кубок Дэвиса. Победа Долгополова, фиаско Стаховского
                                            18.07 /
                                            Кубок Дэвиса
                                        

                                                                                
                                        Все новости
                                    

                                    

                                     

                                     
              		                                

                                    
Кубок Федерации

                                    

                                        

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                                            Шарапова пожертвует сборной России ради одиночного турнира
                                            13.02 /
                                            Кубок Федерации
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Кубок Федерации. Петра Квитова принесла Чехии победу в финале
                                            09.11 /
                                            Кубок Федерации
                                        

                                          
                                        
                                             
                                            Кубок Федерации. Финал. Чехия - в шаге от победы
                                            09.11 /
                                            Кубок Федерации
                                        

                                                                                
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