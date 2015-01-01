Новости спорта и футбола

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НОК Украины признал Семенова лучшим спортсменом марта

Бронзовый призер чемпионата мира Сергей Семенов признан НОК Украины лучшим спортсменом марта.

01.04 / Биатлон
мария шарапова

Шарапова сделала сенсационное заявление: я принимала допинг, простите меня

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что провалила допинг-тест во время Открытого чемпионата в...

09.03 / Теннис
Игорь Суркис

Игорь Суркис: Если в УЕФА не поверят, что такого больше не повторится, у нас нет ни единого шанса в апелляции

Президент «Динамо» Игорь Суркис дал комментарий после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам...

14.12 / Лига чемпионов
тайсон фьюри, владимир кличко

Бой-сенсация: Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей, потерпев первое за 11 лет поражение

В ночь с субботы на воскресенье в Дюссельдорфе (Германия) прошел бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO...

29.11 / Бокс
сборная украины по футболу, сборная словении по футболу

Сборная Украины пробивается на Евро-2016. Результаты и обзор матча со Словенией

Сборная Украины по футболу пробилась в групповой этап чемпионата Европы-2016, одолев в стыковом матче сборную...

18.11 / Чемпионат Европы

Игорь Суркис: В матче с "Шахтером" посмотрю, как игроки восстановятся после буйных празднований

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своими ожиданиями от матча против донецкого "Шахтера".
30.04 / Украина

Заваров: По сути, "Шахтер" будет играть с "Динамо" на выезде

Сегодня, 30 апреля, советник президента ФФУ Александр Заваров поделился своими ожиданиями от матча 24 тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
30.04 / Украина

СМИ: "Арсенал" и "Челси" заинтересованы в подписании Тайсона и Веллингтона Нема

Сегодня, 25 апреля, стало известно, что бразильские футболисты "Шахтера" Тайсон и Веллингтон Нем могу перейти в английскую Премьер-лигу.
25.04 / Трансферы

Шовковский: Мой контракт заканчивается летом этого года. Новый пока что не подписан

александр шовковский
Сегодня, 25 апреля, голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский заявил, что не подписывал новый контракт со столичным клубом.
25.04 / Украина

Мирча Луческу: Я не вел и не буду ни с кем вести переговоры до конца сезона

Сегодня, 21 апреля, наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что не вел переговоры с "Галатасараем".
21.04 / Украина

Евгений Селезнев: Китайцы обещали больше двух миллионов. Я готов был добираться вплавь или пешком

евгений селезнев
Форвард "Кубани" Евгений Селезнев рассказал о ситуации во время трансферного окна.
21.04 / Трансферы

Официально: матч звезд "Динамо" и лондонского "Арсенала" отменен

Сегодня, 21 апреля, стало известно, что матч звезд "Динамо" и лондонского "Арсенала", который был должен состояться во Львове 22 мая текущего года, отмене.
21.04 / Украина

СМИ: Моуринью возглавит "Манчестер Юнайтед" летом, но контракт еще не подписал

жозе моуриньо, Манчестер Юнайтед
Экс-наставник "Челси" Жозе Моуриньо пока не подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".
18.04 / Англия

Дарио Срна: Моя мечта – выиграть чемпионство на "Донбасс Арене"

Сегодня, 18 апреля, капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна отметил, что донецкий клуб стали лучше поддерживать во Львове и Киеве.
18.04 / Украина

Украинец Юрий Ткачук дебютировал за "Атлетико Б"

Бывший полузащитник "Металлиста" Юрий Ткачук провел свой первый матч в составе "Атлетико Б".
18.04 / Испания

Месси забил 500-й гол в карьере

Форвард "Барселоны" Лионель Мессии отличился забитым голом в матче 33 тура испанской Примеры.
18.04 / Испания

Грозный: Договорные матчи "Говерлы"? Как можно даже такое подумать?

Главный тренер "Говерлы" Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о причастности клуба к договорным матчам.
18.04 / Украина

Маркевич: Футболистов, играющих в России, не нужно звать в сборную

Мирон Маркевич
Наставник "Днепра" Мирон Маркевич заявил, что украинских футболистов, которые уехали в Россию, не следует приглашать в сборную.
17.04 / Украина

СМИ: Моуринью подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" до 2019 года

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что португальский специалист Жозе Моуриньо станет главным тренером "Манчестер Юнайтед".
17.04 / Англия

Тайсон Фьюри: Кличко в 10 раз сильнее чемпионов по другим версиям

Сегодня, 17 апреля, чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отметил, что пока не думает об объединительных поединках с чемпионами WBC американцем Деонтеем Уайлдером и IBF британцем Энтони Джошуа.
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"Боруссия" Д – "Боруссия" М — 1:0. Видео гола и полный обзор матча
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"Шахтер" – "Днепр" — 0:0. Видео лучших моментов матча
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"Волынь" – "Олимпик" — 4:0. Видео всех голов и обзор матча
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