Новости спорта и футбола

Бронзовый призер чемпионата мира Сергей Семенов признан НОК Украины лучшим спортсменом марта.
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что провалила допинг-тест во время Открытого чемпионата в...
Президент «Динамо» Игорь Суркис дал комментарий после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам...
В ночь с субботы на воскресенье в Дюссельдорфе (Германия) прошел бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO...
Сборная Украины по футболу пробилась в групповой этап чемпионата Европы-2016, одолев в стыковом матче сборную...